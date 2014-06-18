香港股市：近收平盘，中国楼市数据疲软打击中资地产股

早上出炉的中国楼市数据疲软，打击香港上市的地产股。中国海外发展 和华润置地 分别下跌0.3%和1.2%。

中国官方数据显示，主要城市5月房价环比录得过去两年来首次下跌，同比涨幅进一步收窄并创逾一年来最低位。楼市库存压力加上购房人观望，是房价环比由涨转跌的主要原因。

周大福 跳升5.8%，收于4月10日来最高，该公司周二晚间公布稳健业绩，周三宣布将以现金总代价1.5亿美元(约11.7亿港元)收购奢华品牌钻饰公司Hearts On Fire Company LLC。 (完)