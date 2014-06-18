香港股市：近收平盘，中国楼市数据疲软打击中资地产股

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
早上出炉的中国楼市数据疲软，打击香港上市的地产股。中国海外发展 和华润置地 分别下跌0.3%和1.2%。
中国官方数据显示，主要城市5月房价环比录得过去两年来首次下跌，同比涨幅进一步收窄并创逾一年来最低位。楼市库存压力加上购房人观望，是房价环比由涨转跌的主要原因。
周大福 跳升5.8%，收于4月10日来最高，该公司周二晚间公布稳健业绩，周三宣布将以现金总代价1.5亿美元(约11.7亿港元)收购奢华品牌钻饰公司Hearts On Fire Company LLC。 (完)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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