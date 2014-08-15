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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 16:21 BJT

香港股市：恒指创2010年11月以来最高收位，中移动大涨

恒生国企指数 收升0.3%，本周上涨2.5%。

中国移动 跳涨5.6%。

多数分析师认为港股进一步上涨的空间不大，因为投资者担忧企业业绩及中国经济。自7月开始中国内地股市开始上涨，CSI300指数一度上涨超过10%，但中国公布的7月经济数据疲弱，使涨势失去动能。(完)
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