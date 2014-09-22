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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 16:24 BJT

香港股市：恒生指数收跌1.4%，投资人忧心中国制造业PMI数据表现

如果周二公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值低于50，将暗示制造业活动萎缩。

周一权重股受到重创，腾讯控股 下挫3.3%，中石油 下跌2.5%。

普拉达(Prada) 大跌6.3%，至26个月最低，因该公司上周五公布上半年获利减少21%。中国是普拉达的重要市场。

中国银河证券 跌5.5%，该公司上周日晚间公布，固定收益业务线业务总监代旭先生及两名相关员工因个人原因正在配合中国司法机关工作。 (完)
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