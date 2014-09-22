香港股市：恒生指数收跌1.4%，投资人忧心中国制造业PMI数据表现

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
如果周二公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值低于50，将暗示制造业活动萎缩。
周一权重股受到重创，腾讯控股 下挫3.3%，中石油 下跌2.5%。
普拉达(Prada) 大跌6.3%，至26个月最低，因该公司上周五公布上半年获利减少21%。中国是普拉达的重要市场。
中国银河证券 跌5.5%，该公司上周日晚间公布，固定收益业务线业务总监代旭先生及两名相关员工因个人原因正在配合中国司法机关工作。 (完)
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)