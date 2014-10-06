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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 16:25 BJT

香港股市：恒指创一个月最大涨幅，因示威活动减弱

澳门博彩类股大涨，因投资者押注该卖超板块出现技术性反弹，即使中午出炉的数据显示澳门9月博彩收入连续第四个月下滑。

金沙中国 和银河娱乐 分别跳升7.1%和6.6%，两者上周五均触及13个月低点。

指数权重股继上周遭到普遍卖压而下滑后，周一录得稳健升幅。腾讯控股 攀升3.2%，汇丰控股 上升0.6%。(完)
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