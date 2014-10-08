香港股市：追随全球股市下跌，恒指收低0.7%

路透上海10月8日 - 香港指标股指周三周三收跌0.7%，追随海外市场的跌势，此前国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济增长预估。

恒生指数 收跌159.2点，至23,263.33；恒生国企指数 也下跌0.7%。

国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济成长预估，为今年第三次。IMF同时还警告称，欧元区核心经济体、日本和巴西等大型新兴市场国家或成长放缓。