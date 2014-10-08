香港股市：追随全球股市下跌，恒指收低0.7%

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透上海10月8日 - 香港指标股指周三周三收跌0.7%，追随海外市场的跌势，此前国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济增长预估。
恒生指数 收跌159.2点，至23,263.33；恒生国企指数 也下跌0.7%。
国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济成长预估，为今年第三次。IMF同时还警告称，欧元区核心经济体、日本和巴西等大型新兴市场国家或成长放缓。
一些蓝筹股对大盘的拖累最大,腾讯控股 跌0.7%,中石油 跌1.9%。(完)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。