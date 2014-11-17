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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 16:23 BJT

香港股市：收低1.2%，沪港通启动

港股自10月以来上涨了近8%，今日遭到获利了结。

沪港通计划首次让国际投资者通过香港交易所直接交易上海A股，并让内地投资者通过上海证交所交易港股。

周一成交最活跃的个股是港交所 、中国银行 、腾讯控股 、太古股份 和中国铝业 。(完)
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