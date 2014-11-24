版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 16:27 BJT

香港股市：恒指创9月3日以来最大百分比涨幅，受中国降息提振

路透上海3月27日 - 香港股市周一大涨，因中国人民银行上周五意外降息，旨在更有效降低融资成本提振经济。

地产和券商类股涨势提振大盘，因投资者预计抵押贷款利率下降。

恒生指数 上涨1.9%，为9月3日以来最大百分比涨幅，收在23,893.14点。

恒生国企指数 劲扬3.8%，收报10,842.83点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐