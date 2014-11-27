版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 16:25 BJT

香港股市：收跌，投资者担忧大陆经济对A股涨势存疑

交投最为活跃的个股中，中建置地 大跌17.4%至0.02港元，中策集团 上涨7.3%，至0.06港元，中国银行 下跌0.8%，报3.86港元。

大陆投资者使用了1.7亿元人民币的港股通额度，每日配额为105亿元人民币(17.1亿美元)。

总成交量为1,417亿股。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐