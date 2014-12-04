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货币新闻 | 2014年 12月 4日 星期四 16:22 BJT

香港股市：大幅收高，受内地股市升势带动

港股大盘成交最活跃的个股包括，中建置地 ，下跌6.3%；中国银行 ，上涨3.2%；建设银行 上涨2.4%。

沪港通的105亿元人民币南向额度 中，动用了4.1亿元人民币。

恒生指数成分股总交易量为36亿股。(完)
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