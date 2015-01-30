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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 16:26 BJT

香港股市：恒指创七周来最大周线跌幅，沪指急挫和人民币贬值损及人气

在香港股市主板交投最活跃的个股中，中国银行 跌0.2%至4.34港元；国美 跌0.9%，至1.07港元；时间由你 则持平于0.67港元。

在沪港通的105亿元人民币南向投资额度 中，动用了5.1亿元人民币。

恒生指数成分股总成交量为15亿股。(完)
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