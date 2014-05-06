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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 09:39 BJT

****敬告客户：香港金融市场5月6日因公共假期休市****

亲爱的客户，您好：

香港金融市场5月6日(周二)因适逢佛诞日休市，5月7日(周三)恢复正常交易。(完)

如欲参考香港股市报导，请点选 ；股市英文报导，请点选
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