香港股市: 扩大涨幅,此前美国就化解财政悬崖危机达成协议

《全球汇市》美元周线料收跌，地缘政治紧张局势主导市场

* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。