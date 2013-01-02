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货币新闻 | 2013年 1月 2日 星期三 13:43 BJT

香港股市: 扩大涨幅,此前美国就化解财政悬崖危机达成协议

路透香港1月2日 - 香港股市周三午后恢复交易后涨幅扩大,成长敏感类板块领涨,此前美国国会通过了一项化解财政危机的协议,消除了关于该国经济可能衰退的担忧.

0320GMT,恒生指数 上涨2%,报23,111.9点,创2011年6月以来最高.恒生国企指数 上升2.9%.(完)
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