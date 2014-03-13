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货币新闻 | 2014年 3月 13日 星期四 16:20 BJT

香港股市：收跌，疲弱中国数据打击国企指数跌至八个月新低

银行股上涨，因报导称，中国证监会最快或将于本周末正式推出优先股试点，银行股可能也名列其中。

但房地产开发商碧桂园 重挫逾10%，创6月以来最低收盘位。由于该公司毛利润降低而经营成本增加，瑞银将其评级由买入下调至中性。(完)
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