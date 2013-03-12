版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 12日 星期二 09:34 BJT

香港股市：开高0.2%，获新鸿基及其他地产股助推

路透香港3月12日 - 香港股市周二小幅开高，新鸿基地产 和其它本地地产股为恒指涨势提供了支撑。

恒生指数 开高0.2%至23,133点。恒生国企指数 开升0.1%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐