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货币新闻 | 2013年 3月 14日 星期四 09:34 BJT

香港股市：小幅开低，本地开发商股领跌

路透香港3月14日 - 香港股市周四开低，新世界发展 领跌当地开发商类股，此前两家大银行自2011年以来首次上调按揭贷款利率。

恒生指数 开低0.3%至22,484.3点。恒生国企指数 开低0.4%。(完)
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