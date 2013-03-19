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货币新闻 | 2013年 3月 19日 星期二 09:34 BJT

香港股市：恒指开盘温和走升，腾讯控股上涨2%

路透香港3月19日 - 香港股市周二开盘温和走高；中国互联网巨头腾讯控股 攀升2%提振指标股指上涨。

恒生指数 开高0.3%，报22,138.1点。恒生国企指数 亦开高0.3%。(完)
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