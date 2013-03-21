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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 09:33 BJT

香港股市：开盘小涨，但腾讯控股公布去年获利后下跌

路透香港3月21日 - 香港股市周四开盘微幅升高，中资银行类股升势抵消腾讯控股 公布去年获利后下跌4.9%的走势。

恒生指数 开高0.1%，报22,285.8点。恒生国企指数 开盘升0.3%。(完)
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