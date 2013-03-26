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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 09:31 BJT

香港股市：开低0.2%，遭百丽国际跌势拖累

路透香港3月26日 - 香港股市周二开低，因中国市值最高鞋履零售商百丽国际 公布的获利增速为2008年来最慢，导致股价大跌2.2%，拖累大盘。

恒生指数 开低0.2%至22,208.1点。恒生国企指数 开低0.1%。(完)
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