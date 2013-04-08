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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 09:34 BJT

香港股市：开盘近持平，本地地产股下滑

路透香港4月8日 - 香港股市周一开盘近持平，中国鞋履零售商百丽国际 上涨抵消了本地地产股的疲势。

恒生指数 开平盘，报21,733.8点，恒生国企指数 上扬0.2%。(完)
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