香港股市：开高0.7%，受中国神华涨势助推

期货日报：上海螺纹钢期货开启台阶式下跌行情
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
路透香港4月11日 - 港股周四开高，受中国神华 跃升3.3%提振。中国神华是中国最大煤炭生产商。
恒生指数 开高0.7%至22,198.5点。恒生国企指数 同样开高0.7%。
开盘前不久中国人民银行公布的数据显示，3月新增人民币贷款1.06万亿(兆)元人民币(1,712亿美元)，较市场预期高出8,500亿元人民币，且远高于上月。 (完)
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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