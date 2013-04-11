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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 09:40 BJT

香港股市：开高0.7%，受中国神华涨势助推

路透香港4月11日 - 港股周四开高，受中国神华 跃升3.3%提振。中国神华是中国最大煤炭生产商。

恒生指数 开高0.7%至22,198.5点。恒生国企指数 同样开高0.7%。

开盘前不久中国人民银行公布的数据显示，3月新增人民币贷款1.06万亿(兆)元人民币(1,712亿美元)，较市场预期高出8,500亿元人民币，且远高于上月。 (完)
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