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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 09:38 BJT

香港股市：开盘跌至近五个月低位，紫金矿业跌4.3%

路透香港4月16日 - 香港股市周二开盘报在近五个月的最低位；与大宗商品相关的个股中，中国最大的黄金矿商紫金矿业 跌4.3%，跌幅居前。

恒生指数 开盘下跌0.9%，报21,571.6点，创去年11月22日以来的盘中最低位。恒生国企指数 跌1.2%。(完)
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