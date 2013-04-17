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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 09:36 BJT

香港股市：开高，周大福等金饰珠宝零售股上涨

路透香港4月17日 - 港股周三开高，追随在金价反弹扶助下的美股涨势。周大福 和六福珠宝 等金饰及珠宝零售类股上涨。

恒生指数 涨0.6%报21,794.69；恒生国企指数 涨0.4%。(完)

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