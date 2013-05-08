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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 09:37 BJT

香港股市：开高，汇丰控股受业绩驱动攀升

路透香港5月8日 - 香港股市周三开高，汇丰控股 在亮丽业绩的驱动下上涨，盖过思捷环球 下跌6.6%的拖累。之前思捷环球发布获利预警。

恒生指数 开高0.7%报23,216点，恒生国企指数 涨0.9%。

现代牧业 重挫6.8%，之前中国蒙牛乳业 称其计划以31.8亿港元收购现代牧业26.92%的股份。 (完)
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