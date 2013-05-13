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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 09:31 BJT

香港股市：开低，中国神华能源下跌

路透香港5月13日 - 港股周一开盘下跌，中国神华能源 跌2%，领跌恒生指数成分股。

恒生指数 开低0.3%报23,245.6点；恒生国企指数 开低0.7%。(完)
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