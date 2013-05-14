版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 14日 星期二 09:40 BJT

香港股市：开高0.6%，消费相关类股上涨

路透香港5月14日 - 香港股市周二开盘上涨，其中中国消费相关类股华润创业 和中国旺旺 等个股成为拉动恒指上扬的主要力量。华润创业和中国旺旺均上涨逾2%。

恒生指数 开盘涨0.6%，报23,124.2点。恒生国企指数 亦涨0.6%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐