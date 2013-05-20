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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 09:36 BJT

香港股市：高开1.2%，中煤能源跳涨4.4%

路透香港5月20日 - 港股周一开盘创逾一周高位，中煤能源 劲扬4.4%助涨大盘。香港市场上周五因假日休市。

恒生指数 开高1.2%报23,348.7点，为5月9日以来最高。恒生国企指数 亦涨1.2%。(完)
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