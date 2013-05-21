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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 09:36 BJT

香港股市：开低0.3%脱离三个半月高位，工行因高盛减持而下跌

路透香港5月21日 - 香港股市周二开盘跌离三个半月高位，中国工商银行 跌1.8%。据汤森路透旗下IFR周一报导称，投行高盛出售该行高至11亿美元的股份 。

恒生指数 开盘跌0.3%，报23,425.7点，周一收在2月初以来的最高位。恒生国企指数 开盘跌0.5%。(完)
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