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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 09:34 BJT

香港股市：开盘下跌，中资金融股下滑

路透香港5月23日 - 香港股市周四开盘下跌，因为在5月中国汇丰制造业PMI初值公布前，中资金融股走疲。该数据可能会给市场带来有关这个全球第二大经济体的最新线索。

恒生指数 跌0.8%，报23,066.7点。恒生国企指数 跌0.9%。(完)

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