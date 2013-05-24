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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 09:35 BJT

香港股市：开盘持平，联想集团因季度获利优于预期而跳涨

路透香港5月24日 - 香港股市周五开盘持平，个人电脑(PC)制造商联想集团 涨4%，成为恒生指数成分股中百分比涨幅最大的个股，此前该公司公布的季度获利好于预期。

恒生指数 开盘持平于22,679.36点。恒生国企指数 涨0.4%。(完)
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