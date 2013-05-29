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货币新闻 | 2013年 5月 29日 星期三 09:36 BJT

香港股市：开盘小跌，中联重科下挫

路透香港5月29日 - 香港股市周三开盘下跌，本周第一天开始交易的中联重科 跌3.8%，尽管该公司周二发出澄清，对于有媒体报导指公司销售造假等多项指称俱“不属实” 。

恒生指数 开盘跌0.4%，报22,826.9点。恒生国企指数 跌0.5%。(完)

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