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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 09:33 BJT

香港股市：开高0.2%，九龙仓跳涨3%

路透香港6月4日 - 港股周二开盘脱离一个月低点，综合企业九龙仓 涨3%，百分比涨幅在恒生指数成分股中居前。

恒生指数 涨0.2%报22,320.5点，恒生国企指数 亦涨0.2%。(完)
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