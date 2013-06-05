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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 09:35 BJT

香港股市：开低0.7%，康师傅下跌2%

路透香港6月5日 - 香港股市周三开盘下跌，食品和饮料巨头康师傅 跌2%。

恒生指数 开盘跌0.7%，报22,141.7点。恒生国企指数 跌0.7%。(完)
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