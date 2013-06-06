版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 09:34 BJT

香港股市：开盘跌0.7%，地产类股再度走疲

路透香港6月6日 - 香港股市周四开盘下跌，地产类股再度走疲，因为市场愈发担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年何时开始缩减刺激计划。

恒生指数 跌0.7%，报21,908.5点。恒生国企指数 跌0.9%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐