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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 09:31 BJT

香港股市：开盘下跌，汇丰控股跌0.9%

路透香港6月7日 - 香港股市周五开盘下跌，汇丰控股 跌0.9%，为恒生指数成分股中百分比跌幅最大的个股。

恒生指数 跌0.3%，报21,768.2点。恒生国企指数 跌0.7%。(完)
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