版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 09:36 BJT

香港股市：恒指开低，中资银行股疲弱

路透香港6月25日 - 香港股市周二开低，一些中资银行股在内地公开市场操作前仍然疲弱。

恒生指数 开低0.2%，报19,776点；恒生国企指数 开低0.4%。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐