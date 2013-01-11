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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 09:38 BJT

香港股市: 开高0.5%,信和置业攀涨

路透香港1月11日 - 香港股市周五开高,地产开发商信和置业 攀涨2.5%,房地产板块延续本周的强劲势头.

恒生指数 开高0.5%,报23,478.8点.恒生国企指数 开高0.6%.(完)
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