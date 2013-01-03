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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 09:42 BJT

香港股市: 开高0.3%,为2011年6月以来高位

路透香港1月3日 - 香港股市周四连续第二天开在19个月高位,中国海外 大涨2.3%,百分比涨幅在恒指成分股中领先.

恒生指数 开高0.3%,至23,390.5点,亦为2011年6月1日来盘中高位.恒生国企指数 开升0.7%.(完)
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