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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 09:39 BJT

香港股市: 开高0.3%,利丰因发布获利预警股价挫跌

路透香港1月14日 - 香港股市周一开高,但全球出口商利丰 暴跌15.3%,此前该公司发布获利预警,令外界担忧对海外市场高度曝险企业的获利前景.

恒生指数 开高0.3%,报23,326.82点;恒生国企指数 开高0.16%.

中信国际电讯 飙升6.3%,此前该公司称将以12亿美元收购澳门电讯79%的权益.(完)
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