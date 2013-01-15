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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 09:42 BJT

香港股市: 开盘下跌,中国太平保险逆势上涨

路透香港1月15日 - 港股周二开盘略微下滑,市场在近期由地产股引领的大涨之后略事喘息.

恒生指数 开低0.11%报23,388.47点,恒生国企指数 开低0.19%.

中国太平保险控股有限公司 劲升4.6%,之前该公司称考虑从母公司手中再收购太平人寿25%股份. (完)

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