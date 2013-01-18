版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 09:34 BJT

香港股市: 高开,即将出炉的中国经济数据或印证复苏预期

路透香港1月18日 - 香港股市周五高开,中资银行股等对股指影响最大,随后将出炉的一系列中国经济数据,或可印证中国经济出现复苏的预期.

恒生指数 高开0.7%报23,509.5点.恒生国企股指数 高开1%.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐