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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 09:33 BJT

香港股市:开平盘,本地地产股走高

路透香港1月16日 - 香港股市周三开平盘,本地地产股在香港特首施政报告之前走强,抵销了中资保险股及地产股的颓势.

恒生指数 开盘持稳,报23,390.2点,恒生国企指数 开低0.3%.(完)
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