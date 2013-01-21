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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 09:45 BJT

香港股市:盘初下滑,中兴通讯因预计去年大幅亏损而重挫

路透香港1月21日 - 香港股市周一盘初下滑,中国第二大电信设备制造商中兴通讯 盘前重挫5%,因周末该公司警告称去年全年亏损25-29亿元人民币.

恒生指数 跌0.2%,报23,566点.恒生国企指数 亦跌0.2%.(完)

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