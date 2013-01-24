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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 09:34 BJT

香港股市: 小幅开低,静待汇丰中国制造业PMI数据出炉

路透香港1月24日 - 香港股市周四小幅开低,开盘后不久汇丰将公布中国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值.

恒生指数 开低0.2%报23,585.10点.恒生国企指数 开低0.7%.(完)
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