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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 09:32 BJT

香港股市:小幅高开,因中美数据提振全球经济前景

路透香港1月25日 - 香港股市周五开盘略微上扬,美国初请失业金及中国制造业数据令人鼓舞,引燃乐观情绪.

恒生指数 开高0.23%至23,653.54点,恒生国企指数 开高0.4%.(完)
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