版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 09:36 BJT

香港股市: 开跌,受中国工商银行跌势拖累

路透香港1月29日 - 香港股市周二开盘下滑,受累于中国工商银行 下跌2%;消息人士周一表示,投资银行高盛 拟出售所持有的价值约10亿美元的中国工商银行股份.中国工商银行是大陆规模最大的银行.

恒生指数 开盘下跌0.1%,报23,659.1点.恒生国企指数 跌0.2%.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐