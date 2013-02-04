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货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 09:33 BJT

香港股市: 恒生指数开高,平安保险跳涨2.5%

路透香港2月4日 - 香港股市周一开盘上涨,受平安保险 跳涨2.5%推升,因中国保监会批准汇丰 出售平安H股股权的申请.

恒生指数 开高0.6%,至23,866.8点.恒生国企指数 亦开高0.6%.(完)

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