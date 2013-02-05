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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 09:34 BJT

香港股市: 开低1.2%,中石化重挫

路透香港2月5日 - 香港股市周二开低,受中石化 6.1%的跌势拖累.该公司此前配售31亿美元新股.

恒生指数 开低1.2%,报23,685.1点.恒生国企指数 开低1.7%.(完)
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