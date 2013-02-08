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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 09:37 BJT

香港股市: 受中国铝业拖累开低0.3%,静候中国通胀与贸易数据出炉

路透2月8日 - 香港股市周五开低,因中国铝业 下挫2.3%.稍后将公布1月中国通胀及贸易数据.

恒生指数 开低0.3%,报23,101.1点.恒生国企指数 也开低0.5%.(完)
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