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货币新闻 | 2013年 2月 14日 星期四 09:35 BJT

香港股市: 开盘上涨,九龙仓集团劲扬4.7%

路透香港2月14日 - 港股周四开高,本地地产股九龙仓集团 涨4.7%,成为恒生指数成分股中百分比涨幅最大个股.

恒生指数 涨1.1%报23,460.31点,恒生国企指数 升0.9%.(完)

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