版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 09:36 BJT

香港股市: 开盘下滑,中国铝业下跌

路透香港2月15日 - 港股周五开低,恒生指数受到中国铝业 下跌2%的拖累.

恒生指数 下滑0.4%,报23,315.41点,恒生国企指数 跌0.7%.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐